Zugstrecke RB 31 : Grüne wollen mit Pendlern sprechen

Xanten/Alpen/Rheinberg/Moers Am Montag planen die Vertreter der Ortsverbände Xanten, Alpen, Rheinberg und Moers Aktionen an den Bahnhöfen der Strecke RB 31 „Der Niederrheiner“, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Am Montag, 24. August wollen Vertreter der Grünen-Ortsverbände aus Xanten, Alpen, Rheinberg und Moers den morgendlichen Pendlern der RB 31 „Der Niederrheiner“ ihre Solidarität kundtun. Mit Aktionen an den Bahnhofsvorplätzen zur Hauptpendelzeit gibt es Gelegenheit mit den Bürgermeisterkandidaten Peter Nienhaus (Alpen), Dietmar Heyde (Rheinberg) und der Bürgermeisterkandidatin Diana Finkele (Moers) direkt in Kontakt zu treten.