Innenstadtsanierung in Rheinberg : Kamper Straße bleibt noch bis Oktober Baustelle

Rheinberg Die Sanierungsarbeiten in der Innenstadt gehen weiter. Nachdem im Bereich der Alten Post-Stege die Straßenbauarbeiten im Wesentlichen abgeschlossen seien, sei Anfang August mit den Arbeiten zur Neugestaltung des Historischen Ortskerns Rheinberg in der Kamper Straße begonnen worden, teilte die Stadt mit.

„Dort müssen derzeit zwischen Gelderstraße und der Straße Am Kamperhof sowohl die Gasleitung als auch die 10 kV-Mittelspannungsleitung in neue Leitungstrassen verlegt werden.“ Mit der Fertigstellung dieses Bauabschnittes sei Mitte September zu rechnen. Die Arbeiten in der Kamper Straße bis zum Ausbauende an der Einmündung Underbergstraße sollen dann bis Ende Oktober abgeschlossen werden.