Brauchtum in Neukirchen-Vluyn : Martinsmarkt fällt der Pandemie zum Opfer

Brauchtum in Neukirchen-Vluyn

Martinsmarkt 2019: Dicht drängen sich die Menschen vorbei an den Ständen. Wegen Corona wurde der Markt in diesem Jahr abgesagt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Die Corona-Pandemie hat uns weiter fest im Griff. Daher wurde nun auch der beliebte Vluyner Martinsmarkt am zweiten November-Wochenende von den Veranstaltern abgesagt.

Jährlich findet am zweiten November-Wochenende in Vluyn der Martinsmarkt statt. Viele Lichter, Kerzen und Feuerkörbe sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre rund um die evangelische Kirche sowie auf dem Vluyner Platz und locken zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Ortsteil.