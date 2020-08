Kommunalwahl in Rheinberg : Wenig Interesse an Bürgermeister-Podium

In Sonsbeck war das Kandidaten-Podium im Kastell am Montagabend nahezu ausverkauft. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

(bp) Der Leader-Unternehmerverband hat das Podium der Bürgermeisterkandidaten in Rheinberg mangels Masse kurzfristig abgesagt. Es gab nur zehn Anmeldungen, die Hälfte davon fürs Online-Streaming.

Das Interesse der Rheinberger an der Bürgermeisterwahl scheint aktuell noch nicht sonderlich ausgeprägt. Gerade mal zehn Personen hatten sich für das Kandidaten-Podium angemeldet, davon die Hälfte für das Streamingangebot „Zoom“. Dazu hatte Verband Aktive Unternehmen am Niederrhein (AAN) für Dienstagabend ins Amplonius-Gymnasium eingeladen. Aufgrund des geringen Interesses hat der Verband die Veranstaltung kurzfristig abgesagt.

Anders als in Sonsbeck, wo das Kastell voll war, in Xanten (Mittwoch, 26. August, 18 Uhr, Neumaier) und Alpen (Dienstag, 25. Augst, 19 Uhr, Burgschänke), wo die Anmeldelisten schon recht voll seien, so AAN-Vorsitzender Werner Borchers, habe sich in Rheinberg recht wenig bewegt. Schon die Raumsuche sei recht schwierig gewesen. Die Stadthalle habe wegen anstehender Arbeiten nicht zur Verfügung gestanden. Von den räumlichen Alternativen sei schließlich das Amplonius-Gymnasium übrig geblieben. Dabei sei der technische Aufwand erheblich gewesen, weil kein ausreichend schnelles Internet zur Verfügung gestanden habe.