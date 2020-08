Die Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Sechs neu Infizierte am Dienstag

Kreis Wesel Die Zahl der neu registrierten Corona-Fälle im Kreis Wesel ist um sechs gestiegen. Über den gesamten Zeitraum der Pandemie kommt der Kreis nun auf 1174 bestätigte Diagnosen. Bis Montagmittag waren es 1168.

Waren über das Wochenende im Kreis Wesel insgesamt 18 neue Corona-Fälle registriert worden, so stieg die Zahl binnen 24 Stunden nun um sechs an. Von Montagmittag bis Dienstag, 25. August 2020, 12 Uhr, nahm sie von 1168 auf 1174 zu. Als genesen gelten aktuell 1020 Personen, am Montag waren es 993. Keine Veränderung gab es bei den Gestorbenen, es sind weiterhin 27. In Quarantäne befinden sich 127 Menschen.