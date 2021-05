Neue Broschüre „Attraktive Angebote 2021“ : Touristische Angebote aus Rheinberg auf einen Blick

Rheinberg Die Broschüre „Attraktive Angebote 2021“ wurde jetzt vorgestellt. Darin finden sich zahlreiche touristische Angebote in Rheinberg. Vorschläge für Radtouren ebenso wie Stadtführungen und Übernachtungsmöglichkeiten.

Für Edeltraud Hackstein von der FDP (und nicht nur für sie) steht fest: „Das neue Heftchen kann sich sehen lassen. Das steckt man in die Tasche und man hat alles auf einen Blick, was Rheinberg zu bieten hat.“ Im Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur wurde die Broschüre „Attraktive Angebote 2021“ vorgestellt. Maßgeblich von Barbara Gumpert aus der Stadtverwaltung zusammengetragen, finden sich darin zahlreiche Tipps, Anregungen und Informationen zum Thema Tourismus in Rheinberg. Die Broschüre „Attraktive Angebote“ liegt in der 14. Auflage seit 2008 unter anderem im Stadthaus aus.