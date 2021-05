Tarifverhandlungen : Lokführergewerkschaft GDL lehnt Bahn-Angebot ab und droht mit Streik

Die Lokführer erhöhen in den Verhandlungen den Druck. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Bahn und Lokführergewerkschaft GDL haben sich bislang noch nicht auf einen Tarifabschluss einigen können. Die GDL fordert Nachbesserungen vom Konzern und droht mit Ausständen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn (DB) ein Angebot des Konzerns abgelehnt. "Nachbessern - das ist die Kernbotschaft der GDL", die sie der DB übermittelt habe, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Die Gewerkschaft sei sich ihrer Verantwortung für das Bahnsystem bewusst, aus diesem Grund habe sie "Lösungsvorschläge unterbreitet".

Diese Lösungsvorschläge beinhalteten laut GDL eine Lohnerhöhung in Höhe des öffentlichen Dienstes, eine bessere Bezahlung von Auszubildenden, die Beibehaltung des Tarifvertrags zur betrieblichen Zusatzversorgung sowie die Anrechnung von Wegzeiten zu verschiedenen Einsatzorten und der Wasch- und Umkleidezeiten auf die Arbeitszeit. Die Einigung der DB mit der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft (EVG), die mit der GDL in Konkurrenz steht, sei "keine Grundlage für eine Verhandlung".

Die GDL gab der DB Zeit bis zum 7. Juni, um ein "verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch zu legen". An diesem Tag sollen demnach der Hauptvorstand und die Bundestarifkommission tagen, um das weitere Vorgehen der GDL zu beraten. Sollte die DB kein verbessertes Angebot vorlegen, drohten die Verhandlungen zu scheitern und die Gremien der Gewerkschaften würden "Arbeitskampfmaßnahmen" beschließen, teilte die GDL weiter mit.

Eine Sprecherin der Bahn hatte am späten Montagabend erklärt, dass die GDL ein Angebot unterbreitet habe, "das unverändert den wirtschaftlichen Rahmen sprengt, die Corona-Schäden ignoriert und weiterhin durch organisationspolitische Eigeninteressen zur massiven Ausweitung der GDL geprägt ist". Der von der GDL vorgeschlagene nächste Verhandlungstermin in 14 Tagen sei angesichts der aktuellen Situation "völlig unverständlich". Beide Tarifpartner seien "ohne weiteres Zögern" gefordert, "unmittelbar am Tariftisch über Lösungen zu verhandeln".