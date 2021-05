Besucher müssen sich vorher registrieren : Underberg-Bad soll an Fronleichnam öffnen

Das Underberg-Freibad in Rheinberg öffnet an Fronleichnam. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg Das Underberg-Freibad im Rheinberger Stadtpark öffnet noch nicht wie ursprünglich geplant an diesem Wochenende, sondern erst am Donnerstag, 3. Juni (Fronleichnam), um 10 Uhr.

Das Underberg-Freibad im Rheinberger Stadtpark öffnet noch nicht wie ursprünglich geplant an diesem Wochenende, sondern erst am Donnerstag, 3. Juni (Fronleichnam), um 10 Uhr. Die aktuell gültigen Corona-Schutzbestimmungen müssen eingehalten werden. So müssen sich die Besucher online unter www.rheinberg-baeder.de registrieren. Wer dazu keine Möglichkeit hat, kann sich im Freibad anmelden. Zudem muss beim Betreten des Bades ein geeigneter Mund-Nase-Schutz getragen und es müssen die Mindestabstände eingehalten werden. Die Besucherzahl ist begrenzt. Das teilte die Stadt Rheinberg mit. Es muss ein Negativtest (kein Selbsttest, nicht älter als 24 Stunden) vorliegen; auch Kinder, die vor dem 1. Oktober 2014 geboren wurden, benötigen einen Test. Wer einmal positiv getestet worden ist, benötigt einen Nachweis in Form eines positiven PCR-Tests, der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Alternativ muss ein Nachweis im Impfausweis der vollständigen Impfung seit mindestens als 14 Tagen vorgelegt werden.