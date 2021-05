Corona-Krise in Rheinberg : Stadt bietet Gastronomen Hilfe an

Die Gäste des Deins Deli & More am Großen Markt haben es sich unter roten Sonnenschirmen gemütlich gemacht – oder sie spielen an den Wasserfontänen wie Niklas. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Ein Antrag der Grünen wurde im Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur beraten. Im August soll ein Gespräch mit den Wirten stattfinden. Der Markt könne als zusätzliche Fläche für Außengastronomie genutzt werden.

Inzwischen dürfen die Betriebe wieder Gäste bewirten. Weil auch im Kreis Wesel die Inzidenzwerte sinken, werden die Bestimmungen gelockert. Es darf wieder gegessen und getrunken werden, bald gibt es die ersten Kulturveranstaltungen und es kommt insgesamt wieder Leben in die Häuser. Das alles ändere aber nichts an der Tatsache, dass viele Gastronomen bereits vor dem finanziellen Aus stünden, sagen die Grünen. Deshalb müsse die Stadt die Wirte nun im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. Die Stadt müsse ein Interesse daran haben, nach dem Lockdown die Gastronomie in der Stadtmitte und den Ortsteilen zu unterstützen, denn nur dies sei ein Magnet für Tourismus, heißt es in einem Antrag der Grünen, der nun im Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur zur Beratung anstand. Und weiter: „Dabei sollte gerade in der Anfangszeit nach dem Lockdown, wenn voraussichtlich viele Bürgerinnen und Bürger auf die Angebote der Gastronomie zurückgreifen, unter Berücksichtigung der gesundheitlich notwendigen Vorkehrungen wie des vorgesehenen Abstandhaltens, den Gastronomen ermöglicht werden, unabhängig von Sondernutzungsbestimmungen auf möglichst viel Fläche zurückzugreifen.“ Dazu biete sich in der Innenstadt vor allem der Marktplatz an. Ihn könnte man zumindest in diesem Jahr für die ortsansässige Gastronomie öffnen.