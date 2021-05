Initiative aus Voerde und Walsum : Ärzte planen Termin-Portal für schnellere Corona-Impfungen am Niederrhein

Eine Impfung wird vorbereitet (Symbolbild). Ein neues Regionales Portal soll, wenn es an den Start gegangen ist, Arztpraxen von Organisationsarbeit entlasten und Patienten zu Impfungen verhelfen. Foto: dpa/Ole Spata

Voerde/Walsum/Niederrhein Ein Projekt soll Impfwillige und Ärzte zusammenbringen. Das soll die Praxen von jeder Menge Organisation entlasten und Patienten dazu verhelfen, möglichst rasch an die Reihe zu kommen. Damit das klappt, müssen möglichst viele Praxen mitmachen.

Ärzte aus Voerde und Walsum wollen ein Portal auf die Beine stellen, das in der Region Corona-Impftermine vermittelt. Impfwillige sollen sich unkompliziert registrieren und informiert werden, wenn in einer Praxis in ihrem Umfeld Impfdosen verfügbar sind. So könnten „freie oder übrige Impfdosen – nach Postleitzahlengebiet sortiert – unkompliziert Impfinteressierten verabreicht werden“, erklärt der Mitbegründer, der Voerder Zahnarzt Arasch Bareksei. „Die Plattform soll dort einspringen, wo bisher eine Organisationslücke herrschte.“

Hinter dem Projekt stehen die Praxis für Chirurgie und Orthopädie Arthros-Duisburg in Walsum, und die Zahnarztpraxis Dental Concept in Voerde. Letztere kennen viele schon, weil ihre beiden Inhaber mitten in Voerde auch die „Corona Teststation Niederrhein“ gegründet haben.

Info Freischaltung nächste Woche geplant Freischaltung Das Portal mit der Adresse www.impf-dich-jetzt.de soll voraussichtlich in der kommenden Woche – auf jeden Fall vor dem 7. Juni – freigeschaltet werden. Bis jetzt ist es noch nicht online: Wer die Adresse derzeit eingibt, landet auf einer abgeschalteten Seite. Registrierung für Impfwillige Patienten werden Mailadresse, Postleitzahl und weitere Daten angeben. Mehrfach-Registrierungen sollen sicher ausgeschlossen werden. Registrierung für Praxen Der Aufwand soll gering gehalten werden. Sie melden sich mit Mail-Adresse und Postleitzahl an. Datenschutz Das Portal soll datensparsam auskommen im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung. „Wir haben sehr stark auf den Datenschutz geachtet“, betont Mitbegründer Arasch Bareksei. Das IT-Unternehmen, das bei dem Projekt im Boot ist, ist die Dinslakener Firma Consilu IT und Marketing Gesellschaft. Service Das Portal soll auch generelle Information zum Impfen und klare Auskünfte zum Prozedere vermitteln.

Das geplante Portal „Impf dich jetzt“ – es ist jetzt noch nicht online – soll kurzfristig, auf jeden Fall aber vor dem 7. Juni freigeschaltet werden. Denn dann soll die Impf-Priorisierung aufgegeben werden, und sehr viele Menschen werden sich an allen möglichen Anlaufstellen gleichzeitig um Impfungen bemühen. Dabei sei das bereits heute ein Problem, sagt Arasch Bareksei. „Die Ärzte sind jetzt schon überlastet.“ Die Telefone stünden gar nicht mehr still, viele Kolleginnen und Kollegen fühlten sich zunehmend frustriert, „der normale Regelbetrieb wird massiv gestört“. Wenn an Impftagen Vakzin übrig bleibe, das kurzfristig verbraucht werden müsse, bedeute das erneut Herumtelefoniererei und Organisation. „Wir haben ein Netzwerk von Ärzten, die diese Probleme schildern“, erklärt Bareksei. „Genau die wollen wir lösen.“

Online sollen die Praxen einfach eingeben, wie viele Dosen welchen Impfstoffes bei ihnen zu welcher Zeit verfügbar sind. „Dann werden die Leute auf der Warteliste automatisch angeschrieben.“ Per E-Mail werden Nutzer kontaktiert, deren erste Postleitzahlen-Ziffern mit denen der Arztpraxis übereinstimmen. Wer das Angebot am schnellsten bestätigt, ergattert den Termin. „Die, die nicht auf die Mail reagiert haben, kommen wieder auf die Warteliste und werden beim nächsten Mal angeschrieben.“

Die Initiatoren haben nicht nur die Verwertung überschüssiger Impfdosen im Sinn. Sie hoffen auch, dass Praxen, die bislang nicht impfen, weil sie den Aufwand fürchten, mit einem einfacheren Terminvergabesystem doch dazu bereit sind.

Abgedeckt werden soll zunächst der Niederrhein. Alles steht und fällt dabei mit der Beteiligung der Praxen. „Es müssen sich genug Arztpraxen anmelden, um Impfinteressierte und freie oder übrige Impfdosen in dem jeweiligen Postleitzahlengebiet zusammenbringen zu können“, so Bareksei. Bislang sei die Resonanz aber gut, rund 20 Anbieter seien bereits dabei.

Es gibt weitere Apps und Portale, die sehr ähnliche Dienste anbieten. Sehr vergleichbar ist etwa die Seite „sofort-impfen.de“, die allerdings ebenfalls jung und noch im Aufbau befindlich ist. Die Entwicklung verschiedener Seiten mit ähnlichen Grundgedanken habe sich halt überschnitten, erklärt Arasch Bareksei. „Ich sehe das nicht als Wettbewerb. Das sind alles Dienste, die die Überlastung des Impfsystems verhindern sollen. Die nehmen sich gegenseitig nichts weg.“ Was „Impf dich jetzt“ allerdings auszeichnen werde, sei das vorläufig enger gesteckte Einzugsgebiet: „Wir machen das ja quasi regional.“ Zumindest am Anfang. Sollte es gut laufen, ist weiterer Ausbau geplant.