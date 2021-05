Volkshochschule legt Programm für 2021/2022 vor : VHS geht hoffnungsvoll in das neue Semester

VHS geht hoffnungsvoll in das neue Semester

RHEINBERG Das VHS-Programm für das kommende Semester steht. Der Programmausschuss hat jetzt im Stadthaus einen Haken dran gemacht, die Verbandsversammlung soll es am 7. Juni im Sonsbecker Kastell absegnen.

Das VHS-Programm für das kommende Semester steht. Der Programmausschuss hat jetzt im Stadthaus einen Haken dran gemacht, die Verbandsversammlung soll es am 7. Juni im Sonsbecker Kastell absegnen. Die Weiterbilder von der Lützenhofstraße gehen mit 511 Veranstaltungen und 11.087 Unterrichtsstunden ins Rennen und hoffen, dass auch alles stattfinden kann. Politik, Kultur, Entspannung, Fremdsprachen, Berufliches – es ist aus allen Bereichen etwas dabei.

Im Ausschuss skizzierte Jens Korfkamp, der die VHS seit 20 Jahren leitet, die Herausforderungen der interkommunalen Einrichtung in der Pandemie-Phase. Zunächst habe es nahezu einen Total-Absturz gegeben, in der Anfangszeit seien im Prinzip alle Kurse ausgefallen. „Wir haben dann schnell versucht, mit digitalen Angeboten einiges aufzufangen“, so Korfkamp. „Aber wir haben feststellen müssen, dass viele unserer Teilnehmer Hemmschwellen und Berührungsängste haben.“