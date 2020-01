Konzert in Alpen : Der Kammerchor Klangwerck verabschiedet die Weihnachtszeit

Alpen Es wurde überwiegend Englisch gesungen. Leiter Otto Maria Krämer begeisterte das Publikum an der Orgel.

Der gemischte Chor ist in Straelen beheimatet, wo ihr Leiter als Organist und Kantor in St. Peter und Paul arbeitet, neben seinen anderen Tätigkeiten unter anderem als Dozent für Orgelimprovisationen an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Das musikalische Programm lud in die verschiedenen Jahrhunderte ein, führte in die verschiedenen Epochen vom 14. bis ins 21. Jahrhundert. Dabei inszenierte der Chor manche seiner Lied-Vorträge, indem er sich vom Altarraum wegbewegte und sich seitlich der Kirchenbänke aufstellte, das Publikum also musikalisch einrahmte. Oder aber er platzierte sich um Otto Maria Krämer herum, der auf der Empore die Orgel spielte.