Enni-Night of the Bands : Wenn Musikmachen zur Maloche wird

Foto: Veranstalter 15 Bilder Diese Musiker wollen zur Enni-Bandnacht rocken.

Rheinberg Elfte Enni-Night of the Bands: Für die auftretenden Gruppen sind die Vier-Stunden-Konzerte eine schweißtreibende Angelegenheit.

Live-Musiknächte wie die Enni-Night of the Bands sind ein Phänomen. Die Menschen strömen zu Tausenden in die Lokale und feiern bis zum Morgengrauen und manchmal bis zum Umfallen – ganz gleich, welche Musiker auf der Bühne stehen. Die Nacht ist der Star, nicht die Gruppe. Ehrlich gesagt: Meistens kennt man die gebuchten Bands doch gar nicht. Klar: Formationen wie Skip Direction, Stammgäste im Rheinberger Lokal Punto an der Gelderstraße, oder The Lucky Ones, für die die Alte Apotheke am Großen Markt zu einem zweiten Wohnzimmer geworden ist, haben sich in Rheinberg im Laufe der Jahre eine treue Fan-Gemeinde erarbeitet. Aber wer kann schon einen Schlagzeuger oder einen Gitarristen namentlich benennen?

In Rheinberg findet die Enni-Night of the Bands am Samstag, 11. Januar, zum elften Mal statt. Seit 2010 Jahr für Jahr am zweiten Wochenende im Januar. Live-Musik von 18.30 Uhr abends bis 3 Uhr in der Früh. Zwölf Lokale machen diesmal mit, 14 Bands treten auf. Im Jugendzentrum Zuff sind es drei, ansonsten jeweils eine pro Laden. Für die Musiker wird bei diesen Partynächten das geliebte Hobby zur harten Maloche. Musik als Dienstleistung. Vier Stunden Live-Musik in stickigen Kneipen, das schlaucht.

Zumal auch noch die Anfahrt, das Schleppen des Equipments sowie Auf- und Abbau eingerechnet werden müssen. Meistens werden solche Auftritte zu Zwölf-Stunden-Schichten. Wer jemals um 3 Uhr morgens im wummernden Getöse eines übereifrigen DJs seinen Gitarrenverstärker und seine Effektgeräte im Dunkel der Bühne abgebaut und durch eine wild tanzende Meute zu seinem Auto geschleppt hat, der weiß, was er getan hat. Nach einem solchen Abend bringt ein Sänger, ein Drummer oder ein Bassist im Schweiße seines Angesichts schnell mal zwei Kilo weniger auf die Waage. Schadet denen nicht, mag der eine oder andere sagen. Ja, stimmt meistens bei schon etwas älteren Spielern, aber nüchtern betrachtet muss man es mal so sehen: Die Musiker müssen für Gage und Applaus ganz schön ackern. Richtige Rock’n’Roller kommen ohne die Kondition von Bauarbeitern nicht weit. Das sollte das Partyvolk am Abend mal honorieren und vielleicht einmal mehr klatschen. Wer selbst Musik macht, weiß die Enni-Night aber durchaus zu schätzen. Denn volle Säle, eine jubelnde Meute und Zugaben gehören für viele Bands nicht zum Alltag.

Wer Live-Musik als Hobby gewählt hat, erlebt auch anderes, kennt auch Enttäuschungen. Es hat vor vielen, vielen Jahren mal eine niederrheinische Rockband gegeben, die ist mit dem teuer gemieteten Bandbus bis ins tiefste Sauerland gefahren und hoffte auf ein richtig cooles Tournee-Gefühl und ein erfolgreiches Konzerterlebnis. Als der Veranstalter, ein leicht verpeilter Kneipenwirt, die damals noch jungen Kerle empfing, sagte er zur Begrüßung: „Ach, Mist, jetzt fällt mir ein, was ich vergessen habe: Ich wollte doch noch Werbung für euer Konzert machen!“ Am Abend standen dann fünf Musiker auf der Bühne und vier Zuschauer an der Theke. Manchmal muss man für seine Träume viel Lehrgeld bezahlen.

So etwas dürfte bei der elften Enni-Night in Rheinberg nicht passieren. Veranstalter Adam Ruta von Gastro Event freut sich ebenso wie der Energieversorger Enni als Hauptsponsor über den guten Kartenvorverkauf. Tickets kann man aber auch noch an den Abendkassen in allen teilnehmenden Lokalen kaufen. Sie kosten 17 Euro.

Eine Änderung hat sich noch ergeben. Im Kamper Hof spielt ab 22 Uhr weder die ursprünglich angekündigte Gruppe Second Hand, noch 7even Armed, die ebenfalls absagen musste. Nun kommt die Band Cookie & Friends zum Zuge. Weil die meisten, aber nicht alle Lokale im Stadtzentrum liegen, ist ein Pendelbus eingesetzt, der die Nachtschwärmer mit gültiger Eintrittskarte oder Bändchen auch in die Ortsteile bringt.