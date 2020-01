Kommentar zum Salzbergbau : Berechtigte Fragen zum Salzbergbau

Salz-Abbau in Rheinberg-Borth. Foto: Sebastian Peters

Meinung Der Info-Abend zum geplanten Salz-Bergbau zeigte, wie groß die Sorgen der Anwohner sind. Die Bürgerinitiative sollte sich aber nicht allein darum kümmern müssen.

Es werden noch viele Jahre vergehen, bevor das Bergbauunternehmen K+S in den Gebieten Salz abbauen wird, um die es auf der Info-Veranstaltung in Birten ging. Aber die Menschen in der Region machen sich schon heute Sorgen. Weil es um ihr Eigentum geht, das sie sich aufgebaut haben und das sie irgendwann ihren Kindern vermachen wollen. Und weil sie wissen, dass etwas auf sie zukommen wird, aber sie noch keine näheren Informationen darüber haben, wann es soweit ist, welche Folgen es haben wird und wie sie ihre Ansprüche anmelden können.