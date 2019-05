Kultur-Haus Zach : Schwedischer Kammerchor gibt Konzert im Island

Der „Södertälje kammerkör“ aus Schweden gibt am Freitag ein Konzert im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße. Foto: K. Lipfert

Hückeswagen Aus Schweden kommt ein Chor ins Bergische,der am Freitag ein Konzert im Kultur-Haus Zach gibt. Die Empfehlung für den „Södertälje Kammerkör“ stammt von dem Hückeswagener Klaus Lipfert, der in Södertälje lebt.

Eher ungewöhnlichen Besuch bekommt das Kultur-Haus Zach am kommenden Freitag. Denn dann gibt der schwedische Chor „Södertälje Kammarkör“ ein Konzert mit stimmungs- und klangvollen Stücken. „Entstanden ist der Kontakt durch den Sänger Klaus Lipfert. Ein Hückeswagener, der seit vielen Jahren in Södertälje lebt“, berichtet Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. „Durch ihn wurde eine Chorreise ins Bergische angeregt, und natürlich sollte bei dieser Reise der schwedische Chor auch in seiner bergischen Heimatstadt auftreten.“ Das Programm besteht aus vielen klassischen Stücken, darunter sind das "Ave Maria" von Bruckner sowie modernere Stücke wie „Here comes the sun“ von George Harrison.

Der Chor kommt aus der schwedischen Stadt Södertälje, zirka 35 Kilometer südlich von Stockholm gelegen. Die mit rund 72.000 Einwohnern große Stadt liegt wie auch Stockholm an Schwedens drittgrößtem See, dem Mälaren. Im Herbst 2015 feierte der „Södertälje Kammarkör" sein 45-jähriges Bestehen. In mehr als vier Jahrzehnten hat der Chor Musik aus allen Ecken der Welt und von verschiedenen Zeitepochen gesungen. Der Chor, der aus an die 30 Mitgliedern besteht, wird seit Herbst 2016 von Jacob Molgaard Laustsen geleitet. Mit rund 20 Sängerinnen und Sängern wird der Chor nun in der Schloss-Stadt auftreten.

„Mit hoher musikalischer Qualität präsentiert der Chor ein breites Repertoire und viel Gefühl“, versichert Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Mit nordischen Stücken wie „Sverige“ des schwedischen Komponisten Wilhelm Stenhammar, „Nothern Lights“ des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo oder „Rövarsången“ des schwedischen Musikern Björn Isfält bringt der Chor den Klang der nordeuropäischen Länder ins Kultur-Haus Zach. Aber auch Lieder wie „Drei Volkslieder“ von Felix Mendelsohn-Bartholdy und „Abendlied“ von Joseph Rheinberger werden zu hören sein. Neben vielen klassischen Stücken stimmt der Chor zudem flotte Songs wie „Yellow Submarine“ von John Lennon und Paul McCartney an.

Der Kammerchor tritt regelmäßig in eigener Regie in und rund um Södertälje auf und präsentiert unter anderem Frühjahrs-, Herbst- und Weihnachtskonzerte. In den vergangenen Jahren trat der Chor häufig auch als Gastchor in den Vorstellungen „Förklädd Gud" und „Turandot" an der Volksoper in Stockholm auf. Nun möchte er das bergische Publikum begeistern. Am Tag nach dem Konzert in Hückeswagen ist der Chor auch noch in Wuppertal zu hören.

Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro.

Fr. 31. Mai, 19.30 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)