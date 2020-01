Post quoll schon an den Seiten heraus : Briefkasten war tagelang verstopft

Der Briefkasten an der Bahnhofstraße ist stark verschmiert. Foto: Lilly Berndtsen

Rheinberg Die Deutsche Post veranlasste am Montag an der Bahnhofstraße eine Sonderleerung.

Klaus-Jürgen Lempert wunderte sich. Schon seit Tagen war der Briefkasten an der Bahnhofstraße 27 in Höhe der Einmündung Fossastraße überfüllt. „Ich habe meinen Brief schon gar nicht mehr in den Kasten stecken können, so voll war er“, sagt der Rheinberger.

Auch nach mehrmaliger Kontrolle hatte sich der Zustand des Briefkastens nicht verändert. Lempert hatte daher die Vermutung, dass der Briefkasten gar nicht geleert werde. Auch am Montagmittag war noch nichts passiert. Einzelne Briefe ragten schon aus einem der beiden Einwurfschlitze heraus, andere waren von den Absendern in den Kasten hineingestopft worden und deshalb leicht verknickt. Der Briefkasten selbst ist in einem bedenklichem Zustand, mehrere Aufkleber und Schmierereien „zieren“ sein Äußeres.