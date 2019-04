Kindetagesstättenplätze : Stadt will Container für Kita-Gruppe kaufen

Rheinberg Für 34 Kinder fehlen in Rheinberg noch Plätze, 23 könnten in einer mobilen Anlage unterkommen.

Kindertagesstättenplätze sind knapp – in Rheinberg wie in vielen anderen Kommunen des Landes auch. Die Stadt hat reagiert, hat in Ossenberg die Kita Wolkenblick in DRK-Trägerschaft auf den Weg gebracht, und an der Akazienstraße in der Reichelsiedlung baut ein Investor bald eine neue Kita. Der Baustart verzögert sich allerdings, weil noch Bodenuntersuchungen anstehen. Vermutlich können die Bagger erst Anfang 2021 anrücken.