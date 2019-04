Passionskonzert in Sonsbeck : Berührendes Kirchenkonzert mit „Passione della Musica“

Sonsbeck Pfarrer Frank Bublitz: „Da wo die Musik Jesus Christus verherrlicht, ist wahrlich Gott und den Menschen gedient.“

Das Passionskonzert vom Ensemble „La Passione della Musica“ in der evangelischen Kirche unter Leitung von Gabriele Schepers-Wittig hat auch den ehemaligen Pfarrer Wolfgang Döninghaus tief beeindruckt. „Jedes Stück schuf sofort eine innige Verbindung“, sagte er. Seiner Gattin hatte besonders das „Grave-Andante“ von Georg Friedrich Händel gefallen: „Die Melodie der Flöten hob sich durch ihre Leichtigkeit und Beschwingtheit von den anderen Stücken ab, in denen die Leidensgeschichte Jesu bis zum Tod am Kreuz in bedrängenden Rhythmen vertont wurde.“