Kulturprogramm : Der Meister der Bluesharp kommt

Rheinberg-Alpsray Am Freitag gastiert Paul Lamb mit Band im „to hoop“ in Alpsray. Vorher leitet er einen Mundharmonika-Workshop.

Der Startschuss für das „to hoop“ fiel am 9. November – das ist gerade mal vier Monate her. Damals eröffnete Sami Durak die Gastronomie im Bürgerzentrum Alpsray. Zuvor hatte er das Lokal umgebaut. Unter anderem wurde eine neue Holztheke eingezogen. Durak versteht das „to hoop“ in erster Linie als Club für Veranstaltungen. Im Wochentakt bietet er Bands – vor allem Blues-Musiker – und zunehmend auch Kabarettisten und Comedians.

Blues Session An jedem vierten Freitag im Monat – das nächste Mal also am 26. April , gibt es im to hoop eine Blues Session. Zunächst spielt ein Opener, dann darf jeder zu den Instrumenten greifen. Eine Anlage ist vorhanden, der Eintritt ist frei, anschließend geht der Hut rum. Beginn ist um 20 Uhr.

An diesem Wochenende könnte es voll werden an der Alpsrayer Straße 102. Denn dann stehen zwei namhafte Künstler auf der Bühne. Am Freitag, 12. April, geben sich abends Paul Lamb & the Kingsnakes die Ehre. Den 63-jährigen Lamb kennt man insbesondere als Bluesharp-Virtuosen. Er ist ein wahrer Meister auf der Mundharmonika. der Brite ist aber auch Sänger, Songwriter und Bandleader. Mit seinen „Kingsnakes“ ist er in den vergangenen 35 Jahren bei vielen großen Blues-Festivals als Headliner aufgetreten. Manche sagen: Die Lamb-Band ist die beste Bluesband Großbritanniens. Am Freitag nun kann man sie ab 20.30 Uhre live in Alpsray erleben. Karten kosten im Vorverkauf 20 und an der Abendkasse 25 Euro.