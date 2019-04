Hannover-Messe : Innovation durch Erfahrungsaustausch

Rheinberg Schlossermeister und Meisterteam-Mitglied Clemens Geßmann referierte bei der Hannover Messe.

Der fachliche Austausch schärfe den Blick für Entwicklungen. Das gelte für alle Teilnehmer. Der Austausch sei deshalb eine Win-win-Situation. Zu den Besuchern, die Interesse an der Arbeit der Erfa-Gruppen zeigten, gehörte auch In Suk Kim, die für ein Forschungsinstitut in Süd-Korea arbeitet. Das „Development Institute“ berät die Regierung. Eventuell bekommen nun auch Wirtschaftskreise in Süd-Korea Informationen über das Meisterteam und die Bedeutung von Erfahrungsaustausch.