Schützenfest : Silvia Kampermann ist Eversaels neue Schützenkönigin

Eversael Mit dem 266. Schuss holte Silvia Kampermann den Vogel runter und setzte sich gegen ihre 14 Kontrahenten durch. Kinderschützenkönig ist Fynn Westermann.

Die Eversaeler Bürgerschützen haben zum vierten Mal in ihrer 291-jährigen Geschichte eine Schützenkönigin. Silvia Kampermann gelang es am Samstag um 22.56 Uhr, mit dem 266. Schuss den Vogel abzuschießen. Zu ihrem Prinzen wählte sie Ehemann Hermann Kampermann. Als Ministerpaare unterstützen den Schützenthron Peter und Nina Kampermann, Irg und Michaela Reuter sowie Frank Wienberg mit Karen Niedermeier.

Das Fest in Eversael war nach Angaben der Bürgerschützen gut besucht, das Interesse an den Schießwettbewerben groß und die Stimmung prächtig. Die Eversaeler Schützen freuten sich über die Teilnahme von Gastvereinen, allen voran der Kollegen aus Budberg und Vierbaum. Das Schießen wurde auch in die Schützenhalle übertragen. TV-Fachmann Alfred Hopp hatte die Technik dazu zur Verfügung gestellt.