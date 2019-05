Zentrale Unterkunft in Orsoy : Männer prügeln sich mit der Polizei

Rheinberg-Orsoy In der Zentralen-Unterbringungs-Einrichtung in Orsoy ist ein Streit eskaliert. Die Polizei rückte an, um zwischen den Beteiligten zu schlichten, und wurde dabei selbst angegriffen.

Am Sonntag gegen 18.15 Uhr kam es an der Rheinberger Straße, am Kuhteich gegenüber der Zentralen-Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) zu einem Streit zwischen zwei 32-jährigen Zuwanderern aus dem Iran, der in einer Schlägerei mündete. Wie die Polizei am Montag mitteilte, versuchten drei weitere Iraner im Alter von 26, 39 und 40 Jahren, zunächst den Streit zu schlichten, wurden dann aber auch in die Schlägerei verwickelt. Zwei Polizisten versuchten, die Streithähne voneinander zu trennen. Daraufhin griff ein 32-Jähriger die Polizeibeamtin an, riss sie zu Boden und versuchte ihr in den Oberschenkel zu beißen. Als ihr Kollege ihr helfen wollte, versuchte der 32-Jährige ihn ebenfalls zu beißen. Auch einer der anderen Männer, ein 39-Jähriger, verbündete sich mit seinem Kontrahenten gegen die Polizisten und griff diese an. Den Beamten gelang es, die Schläger zu fesseln und zur Wache nach Kamp-Lintfort zu bringen. Dort übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen unter anderem wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte. Beide Polizisten verletzten sich leicht.