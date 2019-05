Polizei bittet um Hinweise : Alpener von Unbekannten geschlagen und getreten

Alpen Ein Mann ist in Alpen geschlagen und getreten worden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nun nach einem Mann namens Silay und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

In Alpen ist ein Streit zwischen mehreren Männern eskaliert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein 28-Jähriger von zwei unbekannten Tätern am Sonntag geschlagen und getreten. Vorher sollen sie sich gegen 0.55 Uhr hinter dem Schützenhaus gestritten haben. Einer der beiden habe den Alpener ins Gesicht geschlagen, der andere auf ihn eingetreten, als der 28-Jährige schon am Boden lag.