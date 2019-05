Handwerkermarkt und Museumstag : Ein Fest von allen für die Gemeinschaft

Veen Der Handwerkermarkt rund um die Kirche lud zahlreiche Besucher zum Stöbern ein. Auch der Internationale Tag des Museums im Veener Haus der Geschichte, Jubiläen und Sonderausstellungen interessierten die Gäste.

Zu Workshops lud die Alpener Künstlergemeinschaft ein. Auch sie ist erstmals mit von der Partie. Premiere auch für den angrenzenden Kindergarten. „Da im letzten Jahr der Engelchen-Markt ausfiel, sind wir jetzt dabei“, erzählten Christine van Beek und Anne Giesen. Sie hatten kleine Mitbringsel im Angebot wie eine Popcornmaschine. Der Erlös wird für einen Ausflug oder für die Anschaffung neuer Spielmaterialien verwendet. Der Schulgarten öffnete ebenfalls. Die Garten-AG hatte eigens hergestellte „Veener Wildblumen“-Samen in bunten Tütchen für die Gäste verpackt und auch Staudenableger und Gemüsepflanzen vorbereitet. „Das Interesse der Kinder an unserem Schulgarten ist groß“, sagte Sabrina Schrodt-Philipp. Sie leitet die Garten-AG an der Grundschule. Bei solch einem üppigen Angebot trieb es die Besucher anschließend zum Pfarrheim. Dort schmeckten Herzhaftes vom Grill wie auch die Auswahl an Kuchen an der Kaffeetafel.