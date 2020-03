Evangelische Kirchengemeinde in Rhienberg : Pfarrgarten wird Insekten-Treffpunkt

Evangelische Kirchengemeinde in Rhienberg

Rheinberg Budberger Konfirmanden haben im Garten der evangelischen Kirchengemeinde ein Paradies für Insekten und Vögel geschaffen. Abiturienten des Amplonius-Gymnasium hatten Geld für eine Streuobstwiese zur Verfügung gestellt.

Viele Hände, schnelles Ende, so lautete das Motto der gut 40-köpfigen Mannschaft. Konfirmanden, Leute vom Naturschutzbund (Nabu) und Presbyteriumsmitglieder trafen sich im Garten von Pfarrer Heiner Augustin in Budberg. Die milden Temperaturen haben die Pflanzsaison eingeläutet, und anzupflanzen hatten die Akteure an jungen Obstbäumen genug. Der Abi-Jahrgang 2019 vom Rheinberger Amplonius-Gymnasium hat es möglich gemacht und für die Anlage einer Streuobstwiese im Garten der evangelischen Kirchengemeinde Geld zur Verfügung gestellt.