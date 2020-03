Unfall in Alpen : Autofahrer gerät in Gegenverkehr – zwei Verletzte

Alpen Bei einem Verkehrsunfall in Alpen sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer war in den Gegenverkehr geraten und hatte einen anderen Wagen gestreift.

Zwei Menschen sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Alpen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 66-jähriger Autofahrer auf der Xantener Straße in Richtung Rheinberg gefahren. Aus Unachtsamkeit sei er in den Gegenverkehr geraten und habe einen entgegenkommenden Wagen gestreift, berichtete die Ermittler. Das entgegenkommende Fahrzeug sei dadurch nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und an einer Hecke zum Stillstand gekommen. Der Fahrer, ein 30-jähriger Mann aus Duisburg, sei leicht verletzt worden, genauso wie der 66-jährige Rheinberger. Beide seien in Krankenhäuser gebracht worden.