Bürgermonitor : Neue 30-Markierungen für die Fossastraße

Rheinberg Die Nachbarschaft hatte im Rheinberger Stadthaus um Auffrischung der Tempo-Bremse gebeten. Mit Erfolg. Die Verwaltung hat reagiert, die Anwohner sind dankbar.

Die Anwohner der Fossa- und der Kolpingstraße in Rheinberg haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Stadt sich gekümmert hat: Auf die Fahrbahn der Fossastraße sind große 30-Symbole aufgetragen worden – Höhe Einmündung Kolpingstraße und an der Fossabrücke. Diesen Wunsch hatte die Nachbarschaft geäußert. Die Fossastraße ist zwar bereits Tempo-30-Zone. Doch werde dort, so die Beobachtung der Nachbarn, in der Regel weiter viel zu schnell gefahren.