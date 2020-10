Wieder Streik bei Amazon in Rheinberg

Rheinberg Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter von Amazon erneut zum Streik aufgerufen. Die Arbeitnehmervertreter fordern, dass für die Beschäftigten des Versandhändlers der Tarifvertrag des Einzelhandels gilt. Amazon entgegnet, es würden schon „exzellente Löhne“ gezahlt.

Bei Amazon wird wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des Online-Versandhauses an den Standorten in Rheinberg und Werne innerhalb eines bundesweiten Streiktags dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Streiks sollen bis zu diesem Mittwoch, 14. Oktober, andauern und finden während der sogenannten Amazon Prime Days (eine Angebotsaktion) statt. Die Beschäftigten kämpfen dafür, dass ihr Arbeitgeber die Tarifverträge des Einzelhandels unterzeichnet.

Dazu erklärte die Verdi-Fachbereichsleiterin für den Handel, Silke Zimmer: „Die Prime Days als Mega-Event bringen Amazon voraussichtlich erneut etliche Milliarden Dollar ein. Im vergangenen Jahr waren es Presseberichten zufolge etwa 7,2 Milliarden Dollar. Bei rund 840.000 Beschäftigten weltweit hat jede Kollegin und jeder Kollege an diesen wenigen Tagen durchschnittlich über 8500 Dollar für das Unternehmen erarbeitet. Diese wenigen Tage würden also für Deutschland ausreichen, um den derzeitigen Abstand zwischen der Bezahlung bei Amazon und dem Tarifgehalt nach den Tarifverträgen des Einzelhandels für mindestens sieben Jahre auszugleichen.“

Laut Zimmer sollten den Beschäftigten auch die Erträge des Unternehmens aus der Corona-Zeit zugutekommen: „Wir erwarten von der Unternehmensleitung, dass die Milliardeneinnahmen endlich bei denen ankommen, die sie unter erheblichem gesundheitlichen Risiko erwirtschaften. Die Beschäftigten werden auch in diesen Zeiten ihren Arbeitskampf fortsetzen und sich dafür einsetzen, dass sie endlich nach den Tarifverträgen des Einzelhandels bezahlt werden.“

Der Erfolg der Streiks sei dadurch sichtbar, dass auch in diesem Jahr die Tariferhöhung des Einzelhandels – wenn auch erst verspätet im September – bei den Amazon-Beschäftigten angekommen ist.

Amazon reagierte gelassen auf die Streiks. „Die Pakete kommen pünktlich zu den Kunden, wir sehen keine Auswirkungen der Streiks“, versicherte das Unternehmen. „Der große Teil unserer Mitarbeiter arbeitet heute wie an jedem anderen Tag: Sie bearbeiten Kundenbestellungen in einem Umfeld, das sie unterstützt, in dem man gerne arbeitet und vorankommt.“