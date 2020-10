Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Kreis Wesel vorerst unter 35

Corona-Test (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet am Mittwoch 20 neue Corona-Infektionen in den Städten und Gemeinden. Dadurch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter, bleibt aber noch unter der Marke von 35. Bei der Frage, ob die Regeln verschärft werden, ist der Wert eine Orientierungsgröße.

Im Kreis Wesel sind weitere 20 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Die neuen Infektionen verteilen sich auf neun Kommunen: Dinslaken (4), Hamminkeln (2), Kamp-Lintfort (1), Moers (2), Neukirchen-Vluyn (2), Rheinberg (5), Sonsbeck (1), Voerde (2) und Xanten (1). Das geht aus der neuen Statistik zur Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Wesel hervor. In der Regel veröffentlicht die Verwaltung montags bis freitags um die Mittagszeit die aktuellen Zahlen. Einen Schwerpunkt, also ein sogenanntes Cluster wie zum Beispiel nach einer Hochzeitsfeier, gebe es im Moment nicht, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung auf Nachfrage. Es handle sich um einen allgemeinen Anstieg der Corona-Fälle.

Durch die 20 neuen Infektionen steigt die Gesamtzahl der bisher positiv getesteten Menschen im Kreis Wesel auf 1632. Von ihnen gelten 1293 Frauen und Männer wieder als genesen. Unterm Strich steigt die Zahl derjenigen, die aktuell in Quarantäne sind, weil sie gerade erst positiv getestet wurden und noch andere anstecken könnten, um 20 auf 306 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter, von 31,3 am Dienstag auf 33,9 am Mittwoch. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Vor einer Woche, am 7. Oktober, hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 18,7 gelegen, vor zwei Wochen, am 30. September, bei 12,4.

Bei der Frage, ob die Regeln in einer Region wieder verschärft werden, ist der Wert eine Orientierungsgröße. Der Bund möchte offenbar eine zusätzliche Maskenpflicht einführen, wenn mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auftreten. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf einen Entwurf für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Mittwochnachmittag (die aktuellen Entwicklungen finden Sie in unserem Corona-Newsblog).

Für die einzelnen Städte und Gemeinden werden vom Kreis Wesel am Mittwoch folgende Zahlen gemeldet (Stand: 14. Oktober 2020, 12 Uhr):