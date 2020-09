Verkehr in Rheinberg : Annastraße in Rheinberg teilweise gesperrt

(bp) Die Kanalsanierung am Rheinberger Annaberg schreitet voran. Daher ist die Anstraße zwischen Fossa- und Wiesenstraße gesperrt. Erst Weihnachten wird die Straße wieder frei sein.

In der Annastraße wird die Kanalsanierung im nächsten Abschnitt fortgeführt. Daher muss von Donnerstag, 1. Oktober an, die Annastraße zwischen Fossastraße und Wiesenstraße gesperrt werden. Das hat die Verwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Die Umleitung erfolgt über die Fossastraße, die Königsberger Straße und die Wiesenstraße. In diesem Bereich wird auch kein Busverkehr erfolgen können. Der Nahverkehr (ÖPNV) wird eine Umleitung über die Alpener Straße, An der Rheinberger Heide und Alpsrayer Straße fahren. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 21. Dezember andauern müssen. Sollte der Zeitplan aufgehen, wäre diese Sperrung dann an Weihnachten aufgehoben.