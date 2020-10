Landesgartenschau : Lernen im grünen Klassenzimmer

Die Rheinberger Kinder genossen den Unterricht unter freiem Himmel bei der Landesgartenschau. Foto: Klaus Dieker

Rheinberg/Kamp-Lintfort Schüler und Schülerinnen der Rheinberger Privatschule „School of Life“ besuchten die Landesgartenschau. Das grüne Klassenzimmer ist ein Angebot an Schulen, mit dem die heimischen Lebensmittelerzeuger Einblicke in die Nahrungskette und ihre Arbeit geben.

Beim Projektunterricht „Vom Korn zum Brot“ drehte sich jetzt bei der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort unter freiem Himmel alles um das Grundnahrungsmittel Brot. Wie aus gemahlenem Korn Brot gemacht wird, erlebten die Grundschüler der Rheinberger Privatschule „School of Life“ direkt mit. Praktischen Unterricht mögen sie.

Das Forum Landwirtschaft vom Rheinischen Landwirtschaftsverband ist eine Anlaufstelle bei der LaGa, wenn es um Lerneinheiten im „Grünen Klassenzimmer“ geht. Für Schulleiterin Ursula Schwutke ein gut erreichbarer wie idealer außerschulischer Lernort, „der praxisverbunden ist und sich mit seinen Angeboten am realen Leben orientiert. Das Thema Ernährung passt nahtlos in unseren Sachunterricht“.

Wie unterschiedlich Getreidesorten aussehen, entdeckten die Schulkinder in den Erntekisten. Vollkornprodukte kennen sie vom regelmäßigen gemeinsamen Frühstück. Über den Weg des Korns, von der Aussaat über die Ernte bis zum Lebensmittel, erfuhren sie Neues, kombiniert mit handwerklichem Einsatz.

„Wir freuen uns auf das Brotbacken“, sagten Johanna und Marie (beide 9). Jens Buchmann, Landwirt aus Hamminkeln-Brünen und Betreuer der Gruppe, zeigte, wie das Getreide zunächst gemahlen wird, bevor es weiterverarbeitet werden kann. Mit Feuer und Flamme waren die jungen Besucher bei der Sache.

Erfahrung im Umgang mit Lebensmitteln haben die Dritt- und Viertklässler bereits an der Schule gesammelt, die vegan-vegetarisch ausgerichtet ist. Grammgenau wurden die Zutaten gewogen, der Umgang mit Hefe geprobt und ein Brotteig hergestellt. „Ein Familienrezept, das immer gelingt“, sagte Jens Buchmann. Die Brote wurden später in der Schule gebacken.

Das grüne Klassenzimmer ist ein Angebot an Schulen, mit dem die heimischen Lebensmittelerzeuger Einblicke in die Nahrungskette und ihre Arbeit geben. Entsprechend naturpädagogisch schulen ließen sich Landwirte aus dem Kreis Wesel, die das Projekt fachlich unterstützen. Auch der LaGa-Weltgarten erwies sich für den Sachunterricht als zweiter interessanter Lernort. Dort geht es um den Themenkreislauf globale Nachhaltigkeit und fairer Handel.