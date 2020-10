Spende der Sparkasse am Niederrhein : Ein Stromkasten für die alte Kapelle St. Marien

Heinrich Schug (v.r.n.l.), Theo Reintges und Ludger Fröhling vom Verein zeigen Sparkassenvorstand Frank-Rainer Laake den Stromkasten. Foto: SAN

Rheinberg/Moers Dank einer Spende der Sparkasse in Höhe von 500 Euro gibt es an der St.-Marienkapelle in Winterswick jetzt einen Stromkasten, der das Gebäude, die Wegbeleuchtung und das Gerätehaus mit Energie versorgt.

Die rund 900 Jahre alte St.-Marienkapelle auf dem ehemaligen Klostergut Strommoers in Winterswick war lange Zeit nur Niederrhein-Kennern bekannt. „Mittlerweile kommen immer mehr Besucher, zumeist mit dem Fahrrad“, sagt Theo Reintges.

Reintges gehört zu den Winterswicker St.-Marienschützen, die seit 1991 die Kapelle ehrenamtlich in Schuss halten. Im März gründeten sie den gemeinnützigen Verein zur Erhaltung der St.-Marienkapelle Strommoers. Die RAG-Montan-Immobilien-Gesellschaft als bisherige Eigentümerin schenkte dem Verein das Gebäude. Die drohende Entweihung der Kapelle sei damit vom Tisch, doch als Eigentümer eines denkmalgeschützten Gotteshauses entstanden neue Verpflichtungen, wie der Vereinsvorsitzende Heinrich Schug betont.

„Instandhaltung, Versicherung und Strom werden uns pro Jahr rund 2000 Euro kosten“, sagt Schug, der sich bei Frank-Rainer Laake für die 500-Euro-Spende der Sparkasse am Niederrhein bedankte. Wozu die Finanzspritze gut war, zeigen Theo Reintges und Ludger Fröhling dem Sparkassenvorstand auf der Südseite der Kapelle. Dort steht ein neuer Stromkasten, der das Gebäude, die Wegbeleuchtung und das Gerätehaus mit Energie versorgt.

„Die Kapelle bietet Platz für rund 50 Besucher“, so Ludger Fröhling, doch in Zeiten von Corona müssten Gottesdienste, Andachten, Hochzeiten und Taufen draußen stattfinden. Doch schrecke das niemanden ab, sagt Heinrich Schug und verweist auf das besondere Flair von Strommoers. Der nächste Tauftermin am 27. Dezember sei beispielsweise von den Eltern jüngst bestätigt worden.