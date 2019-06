Juventas Rheinberg : Lions-Club mit neuer Präsidentin

Rheinberg Silvia Gelbke löst zum 1. Juli turnusgemäß Denise Monique Schaefer bei Juventas ab.

Der Club mit seinen derzeit 22 Mitgliedern aus unterschiedlichen Berufsgruppen habe im ersten Jahr seines Bestehens schon einige Aufgaben gemeistert. So konnte bereits eine Jugendferienaktion der Begegnungsstätte Reichelsiedlung an der Eschenstraße sowie die Schulmaterialkammer in Rheinberg gefördert werden. In Kürze beginne das Lions-Bildungsprogramm Klasse 2000 in der Grundschule am Bienenhaus in Millingen.