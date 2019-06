Konzert in evangelischer Kirche Alpen : Reife Leistung von jungen Streichern

Alpen Das niederrheinische Jugendstreichorchester gab in der evangelischen Kirche in Alpen ein beeindruckendes Konzert mit emotionalem Abschied.

Unter der Leitung von Thomas Brezinka gaben die 25 Mitglieder des niederrheinischen Jugendstreichorchesters am Sonntag in der evangelischen Kirche Alpen ein beeindruckendes Konzert. Schon das frühlingshaft leichte Auftaktstück „Country Dance“ des Komponisten Georg Friedrich Händel machte die hervorragende musikalische Ausbildung der zehn bis 19 Jahre alten Instrumentalisten deutlich.

„In der Regel fangen die Kinder im Alter von sechs, sieben Jahren bei unseren ,Streichmäusen’ an und kommen dann über die ,Cappela Piccola’ zum Orchester“, erklärt Brezinka. Unter den rund 100 Zuhörern waren viele stolze Eltern und Großeltern dabei, was schon an den zahlreichen in die Höhe gestreckten Smartphones ersichtlich wurde.