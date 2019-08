Trägerverein Bürgerzentrum Alpsray : Familienzentrum feiert 25-Jähriges

Die Erzieherinnen (von links) Kathrin Stülpner, Gabriele Burda-Bartetzko, Nicole Rösner-Winkin und Regina Rupprich mit den Kindern der Alpsrayer Kindertagesstätte. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rund um die Kindertagesstätte Alpsray gibt es am Samstag von 12 bis 17 Uhr ein großes Programm.

Ein Vierteljahrhundert hat die integrative Kindertagesstätte Alpsray mit Familienzentrum auf dem Buckel, aber von fehlendem Elan kann keine Rede sein. Unter dem Motto „Was für ein Zirkus“ feiert das Familienzentrum am Samstag, 31. August, von 12 bis 17 Uhr dieses Ereignis. Wenn der Ort, an dem sich heute 65 Kinder, darunter zehn Integrationskinder, wohlfühlen, sprechen könnte, gäbe es eine Menge zu erzählen. Denn 25 Jahre sind auch ein Spiegelbild gesellschaftlicher Veränderungen.

Gabriele Burda-Bartetzko ist von Anfang an dabei. „Wir haben alle fünf Jahre einen Umbau oder einen Anbau erlebt“, sagt die Einrichtungsleiterin. Die Kindertagesstätte hat sich den Bedürfnissen angepasst. Die Idee der Kinderbetreuung wurde 1991 aus der Not geboren. In einer einzügigen Gruppe in der alten Alpsrayer Schule erlebten 20 Kinder ihre Kindergartenzeit. Im September 1994 folgte der Umzug in die neuen Räume neben dem Bürgerzentrum.„Federführend war der damalige CDU-Ratsherr Theo Lisken.

Info Stelzenläufer und Mitmachaktionen Pogramm Am Samstag beginnt die Feier um 12 Uhr. Stelzenläufer treten auf. Auf die Kinder und Gäste warten Spiel und Spaß. Um 14.30 Uhr folgt ein Auftritt der Kinder mit der Musikschule Kleintges-Topoll.

Die Zahl der Kinder wuchs kontinuierlich. Der Bedarf an integrativen Plätzen wurde größer. Alpsray schlug mit der integrativen Gruppenform ab 1999 einen zukunftsorientierten Weg ein. 2004 wurde die zweite integrative Gruppe eröffnet. Als Basis arbeitete von Anfang an der Trägerverein Bürgerzentrum Alpsray, der 1985 gegründet worden war und bis heute als Dreh- und Angelpunkt gilt. Die Einrichtung befindet sich in freier Trägerschaft des Trägervereins. Hans-Peter Götzen ist der erste Vorsitzende, der, wie sein Vorstand, das Management ehrenamtlich im Hintergrund stemmt. Von einem Glücksgriff ist die Rede, da Götzen im Ort wohnt und regelmäßig vorbeischaut.