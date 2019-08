Mit Konzert : Ossenberg feiert eine rockige Kirmes im September

Rheinberg Im September ist richtig was los im Mühlendorf: Am Wochenende vom 6. bis zum 8. September richtet der Verein Gemütlichkeit Ossenberg ein Kirmes-Wochenende aus. Ein tolles Programm für Groß und Klein wurde auf die Beine gestellt.

Los geht es am Freitag, 6. September, mit der Opening-Party mit DJ Benny Benito. Ab 19 Uhr heizt der Discjockey den Gästen im Festzelt fleißig ein und hat für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Wer feiern will, ist im Festzelt an der Kirchstraße genau richtig. An diesem Abend und am gesamten Wochenende warten leckere Cocktails, frisch gezapftes Bier und viele andere kühle Getränke auf die Gäste. So ist Abkühlung nach heißen Rhythmen garantiert.