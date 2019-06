Runden Geburtstag gefeiert : Das Familienzentrum feiert sein 60-jähriges Bestehen

Neuss Anneli Breidenbach, seit 40 Jahren Leiterin des Kindergartens St. Quirin, begrüßt vor der Bühne auf dem Münsterplatz Schwester Angelina von den Neusser Augustinerinnen, bei der sie selbst 1971 als Erzieherin in St. Quirin begonnen hatte.

Unter dem Motto „Glück ist, wenn in mir die Sonne scheint!“ feierten die Kinder, Ehemalige, Eltern, Mitarbeiterinnen und die ganze Gemeinde jetzt bei schönstem Sonnenschein ihre Einrichtung. Besonderes Highlight waren neben den Spielestationen die Musikbeiträge der Kinder und das Mitmachkonzert von Fug und Janina, die aus der „Sendung mit der Maus“ bekannt sind. Das nächste Fest ist schon in Sicht: Am Freitag vor dem Neusser Schützenfest marschieren die Kinder in Uniform über den Münsterplatz“