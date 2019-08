Frauennetzwerk : Ohne-Plastik-Stammtisch bei „Frau Ella“ in Orsoy

Rheinberg Das Frauennetzwerk will etwas gegen die Flut von Plastikabfall tun.

Aus dem ersten Treffen des Frauennetzwerks unter der Federführung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Rheinberg ist die Idee entstanden, einen „Ohne-Plastik-Stammtisch“ ins Leben zu rufen. Die Gleichstellungsbeauftragte Karin Becker lädt dazu ein, sich am Donnerstag, 5. September, ab 17 Uhr im Café „Frau Ella“ an der Kuhstraße 6 in Orsoy zu treffen. Die Diskussion um das Übermaß an Plastikmüll und die damit verbundene Bedrohung für Natur und Umwelt sowie letztlich auch für die Menschen ist mittlerweile in aller Munde. „Wir wollen uns zum Stammtisch treffen, um uns über Möglichkeiten auszutauschen, unseren eigenen Alltag plastikarm zu gestalten und suchen Tipps und Anregungen für Haushalt, Arbeitsplatz und sonstige Bereiche des persönlichen Alltags“, teilt Karin Becker mit.