Kreativ-Kurs im Rahter Familienzentrum

Rath Bei einem Kreativkurs können die Kinder eigene Ideen umsetzen und ihre Umwelt so selber erfahren. Viele verschiedene Materialien können dabei ausprobiert werden. Und schmutzig machen darf man sich auch.

Seit sieben Jahren wird der Eltern-Kind-Kursus in den Räumen des Rather Familienzentrums bereits angeboten. Wöchentlich treffen sich dabei Kinder ab drei Jahren mit ihren Müttern oder Vätern, um gemeinsam zu basteln. Ziel ist es, die Kinder selbstständig ihre Umwelt entdecken zu lassen. Das heißt, sich beim Herummatschen auch einmal dreckig zu machen. „Die Kinder machen dabei viele wertvolle haptische Erfahrungen“, sagt Monika Reckmann von der ASG. Während die meisten Alltagsgegenstände eine feste Funktion haben, wie beispielsweise ein Stift zum Schreiben oder ein Glas zum Trinken da ist, lassen sich Dinge wie beispielsweise Knete vielfältig und beliebig verwenden.

Die Kosten betragen 90 Euro für circa drei Monate. Die Treffen finden wöchentlich am Donnerstag von 15.30 bis 17.15 Uhr im Rather Familienzentrum am Rather Kreuzweg 43 statt. Unter Telefon 0211 1740-0 können sich Interessierte für einen Platz vormerken lassen.

Im Gegensatz zum Schulunterricht, wo häufig beim Malen und Basteln ein bestimmtes Ergebnis erreicht werden soll, sind die Kinder des Kursus in ihrer Gestaltung frei. Zwar bereitet die Leiterin Angelika Radtke jede Woche einen Grundstock an Materialien vor und gibt Eltern und Kindern Ideen, doch wenn sich diese wie der knapp dreijährige Jad stattdessen dazu entscheiden, einen Stein auf dem Spielzeugherd in der Ecke des Raumes zu kochen, dann ist das nicht nur in Ordnung, sondern erwünscht. „Das Tun der Kinder ist das Wichtige, nicht das Endprodukt, das dabei am Ende herauskommt“, sagt Monika Reckmann. Das bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass die Kinder in grenzenloser Anarchie herumtollen. Statt Unterricht heißt das prägende Stichwort Begleitung. Die Kinder bekommen Vorschläge und Ideen, die sie dann auf ihre Art und Weise umsetzen können. „Die Kinder prägen dadurch ihren eigenen Willen aus“, sagt Monika Reckmann. Und das ist auch ein Lernwille, denn die Kinder sind durchaus daran interessiert, eigene Werke zu basteln und zu malen.