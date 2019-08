Verkehrsführung : Einbahnstraße: Stadt hält das für keine gute Lösung

Die Sperrung der Durchfahrt am Schützenplatz wird auf der Rheinberger Kirmes kontrovers diskutiert. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Wegen der Kirmes ist die Zufahrt zur Innenstadt aus Richtung Budberg über die Orsoyer Straße bis Mittwochmorgen gesperrt (wir berichteten). Das bedeutet: Wer mit dem Auto in die Stadt will, muss unter Umständen lange Umwege in Kauf nehmen.

Nun wurde die Frage aufgeworfen, ob man eine Vollsperrung durch eine wechselseitige Einbahnstraßenregelung in Zukunft umgehen könnte. Sprich: Wer aus der Innenstadt über die Orsoyer Straße zum Kirmesplatz kommt, könnte über Innenwall, Spange in Höhe Beguinenstraße und Außenwall weiter Richtung Budberg fahren. Das Gleiche sollte dann in umgekehrter Richtung laufen, wird vorgeschlagen. Dazu müsste eine Ampel entsprechend geschaltet werden.