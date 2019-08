Ausbildung : Neue Auszubildende bei der Stadt Rheinberg

Sechs neue Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden jetzt begrüßt.

Beigeordnete Rosemarie Kaltenbach, Ausbildungsleiterin Kirsti Wedekind, der stellvertretender Jugend- und Auszubildendenvertreter (JAV) Dennis Stradmann sowie Personalratsvorsitzender Rainer Müller haben jetzt sechs neue Auszubildende begrüßt, die neu bei der Stadt Rheinberg angefangen haben. Die Ausbildung zur beziehungsweise zum Verwaltungsfachangestellten absolvieren seit dem 1. August Melanie Maciejek, Julia Wald und Robert Berner. Ebenfalls am 1. August hat die Ausbildung von Svenja Ebel als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste begonnen. Lena Kahlert sowie Paula Grunow (sie ist nicht mit auf dem Foto) beginnen in einem Monat am 1. September ihren Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdiensts. Sie werden den Bachelor-Studiengang Allgemeine Verwaltung durchlaufen. Die neuen Auszubildenden erhielten ein kleines Begrüßungsgeschenk sowie eine Fülle von Informationen für einen guten und erfolgreichen Start ins Berufsleben. Anschließend erfolgte eine kleine Führung per Fahrrad durch Rheinberg, um die Außenstellen der Stadtverwaltung kennen zu lernen.