Rheinberger Jugendzentrum : Das Zuff hat was gegen Langeweile

Das Zuff hat was gegen Langeweile

Rheinberg Im Jugendzentrum der Stadt Rheinberg an der Xantener Straße 99 können sich Kinder und Jugendliche von montags bis freitags Spiele ausleihen.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Jugendzentrum Zuff der Stadt Rheinberg derzeit zwar noch die Pforten geschlossen, hilft aber bei Langweile trotzdem gerne weiter. Im Jugendzentrum an der Xantener Straße können sowohl Brett- und Gesellschaftsspiele ausgeliehen werden, als auch Bastelmaterial für kreative Beschäftigung abgeholt werden. Von montags bis freitags in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr ist das Zuff-Team unter der Telefonnummer 02843-60706 oder der Mobilnummer 0160 5517952 telefonisch erreichbar. Auch per E-Mail ist das Team zu erreichen: Leiter Sebastian Sturm unter sebastian.sturm@zuff07.de, Kathi Kern unter katharina.kern@zuff07.de und Frank Haffmanns unter frank.haffmanns@zuff07.de helfen gerne weiter.