Ehrung der Rheinberger Gewinner : Satteltaschen für den Stadtradel-Star

Rheinberg/Sonsbeck Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde ehrte am Freitag per Video-Schalte die Sieger des Wettbewerbs 2020. Die Gemeinde Sonsbeck bekam für ihre Erfolge einen Stadtradel-Wanderpokal überreicht.

Die Preisverleihung, üblicherweise auf dem Großen Markt, fand am Freitag coronabedingt per Video-Schalte statt. Viele Sieger oder Vertreter nahmen daran teil. Heyde dankte Klimaschutzmanagerin Nicole Weber für ihren Einsatz und der Sparkasse und Westenergie fürs Sponsoring. Bei den weiterführenden Schulen lag das Amplonius-Gymnasium mit 10.699 Kilometern vor der Europaschule (9148). Bei den Grundschulen siegte in der Gesamtwertung die Millinger Bienenhaus-Schule (4574 Kilometer) vor der St.-Peter-Schule (2100) und der Schule am Deich in Wallach (538). Die Klassenwertung ging bei den weiterführenden Schulen an die 5 c der Europaschule (4257 Kilometer) vor der 8 e (mehr als 3000) und der 8 d (2467) des Gymnasiums. Für die Plätze eins, zwei und drei gab es je 200, 100 beziehungsweise 50 Euro für die Klassenkasse. Bei den Grundschulen holten die Millinger alle drei Klassenpreise: Platz eins ging an die 2 b (956), Platz zwei an die 1 a (746) und Platz drei an die 2 a (437). Bei den Kindergärten siegte St. Mariä Ossenberg (2129) vor St. Peter (1861) und St. Nikolaus Orsoy (1379).