Altersjubiläum in Rheinberg : Älteste Rheinbergerin feierte 102. Geburtstag

Rheinberg Die älteste Bürgerin Rheinbergs lebt im Altenpflegeheim am Kattewall und feierte im Kreis ihrer Familie. Ihr Mann Hermann ist schon vor mehr als 30 Jahren verstorben.

Elisabeth Granzen lebt seit 2014 im Alten- und Pflegeheim Am Kattewall. Geboren wurde sie 1919 in Lübeck, wo ihre Eltern mit dem Bruder Willi in den Wirren des 1. Weltkrieges für einige Zeit Unterschlupf gefunden hatten. Ein Jahr nach Kriegsende kam die Familie nach Moers. In der Nazi-Zeit leistete die Jubilarin einen einjährigen Pflichtdienst als Hilfs-Krankenschwester im Bethanien. Eine Zeit, von der sie später oft als „die schönste Zeit ihres Lebens“ erzählte. Arbeitskolleginnen wurden zu guten Freundinnen. 1933 zog die Familie nach Repelen.

Dort nahm Elisabeth im Jahr 1939 eine Arbeit als Briefzustellerin auf. 1935 hatte sie ihren späteren Mann, den drei Jahre älteren Hermann, kennen- und liebengelernt. Er wurde als Soldat eingezogen. Während eines Heimaturlaubs heirateten Elisabeth und Hermann 1942, bevor dieser wieder zurück an die Front musste. Ihren Ehemann Hermann konnte sie wieder in die Arme schließen: Nach dem Ende des Krieges kehrte er mit einer schweren Verletzung aus der Kriegsgefangenschaft zurück.

1946 kam der einzige Sohn Heinz Hermann zur Welt und machte das Familienglück perfekt. Die ganz schweren Jahre waren vorbei, und man konnte endlich anfangen, auch wieder schöne Dinge zu genießen. Familie Granzen liebte es, innerhalb Deutschlands mit dem Wohnwagen zu verreisen. Der aber auch einen festen Stellplatz auf dem Campingplatz „Bislicher Insel“. Aber am liebsten fuhren sie an die See. Gemeinsam war das Paar in einem Kegelclub. Elisabeth bereicherte den evangelischen Kirchenchor in Repelen und singt noch immer sehr gerne. Früher hat sie auch gerne Gymnastik gemacht und sich Handarbeiten die Zeit vertrieben.