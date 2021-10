Baustellen in Rheinberg : Rheinberg droht ein heißer Herbst

Rheinberg Die Stadt Rheinberg hat derzeit viele Baustellen. Einige kann man sehen, andere fallen erst auf den zweiten Blick. Die Haushaltsberatungen dürften spannend werden.

Die Stadt Rheinberg hat derzeit viele Baustellen. Einige kann man sehen. Das Alte Rathaus zum Beispiel ist nach wie vor verhüllt. Von Aktionskünstler Christo und dem bis vor kurzem ebenfalls verhüllten L’Arc de Triomphe in Paris wird gesprochen. Auch am Alten Stadthaus in Orsoy wird gearbeitet. Und die Fertigstellung der neuen Dreifach-Turnhalle an der Xantener Straße wird mit großer Vorfreude erwartet. Der angepeilte Termin Mitte November kann allerdings nicht eingehalten werden. Aber wen juckt’s, wenn nebenan noch das Rekordprojekt Europaschule läuft. Im nächsten Sommer soll endlich alles fertig sein, nach dann fünf Jahren Bauzeit. Manche scheuen nicht den Vergleich mit der Langzeit-Baustelle Berliner Flughafen.