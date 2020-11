DRK-Kreisverband Niederrhein : Corona-Testzentrum zieht von Rheinberg nach Kamp-Lintfort

Rheinberg Der Kreisverband Niederrhein des Deutschen Roten Kreuzes verlegt sein Corona-Testzentrum ab der nächsten Woche vom Melkweg in Rheinberg nach Kamp-Lintfort.

Das DRK betreibt bisher im Auftrag des Gesundheitsamtes des Kreises Wesel in Dinslaken und Rheinberg Testzentren, in denen Corona-Abstriche des öffentlichen Gesundheitsdienstes durchgeführt werden. Wegen der großen Nachfrage und dem daraus resultierenden Verkehrsaufkommen an den Teststellen werden die beiden bisherigen Testzentren in Dinslaken und Rheinberg zum Sonntag, 8. November, geschlossen. Am Montag, 9. November, öffnen dann zwei neue Testzentren des Kreises: In Kamp-Lintfort (Bendsteg/ehemaliger Mitarbeiterparkplatz der RAG) und in Dinslaken (Bärenkampallee/Kreuzung Heinrich-Nottebaum-Straße/ Parkplatz Trabrennbahn). Beide Örtlichkeiten verfügen jeweils über drei parallele Abstrichmöglichkeiten, von denen zwei als Drive-In Lösungen gestaltet sind. Die dritte Stelle wird für Fußgänger eingerichtet. Dadurch werden mehr Testkapazitäten zur Verfügung stehen, außerdem seien die neuen Testzentren besser erreichbar, sodass die Wartezeiten verkürzt werden.