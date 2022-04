Engagierte Jugendliche aus Kamp-Lintfort : Europaschule ehrt ihre neuen Sporthelfer

Kamp-Lintfort Interesse an Sport und die Bereitschaft, Verantwortung im Schulleben zu übernehmen: Das eint 16 Jungen und Mädchen, die einen Sporthelfer-Kurs absolviert haben. Auch mit Erster Hilfe kennen sie sich nun aus.

Bereits im Juni 2021 begann die „Reise“ – und zwar bei einer einer Sporthelfer-Tournee, organisiert durch den Kreissportbund (KSB). Schüler und Schülerinnen, die nicht nur sportlich interessiert waren, sondern auch bereit, Verantwortung im Schulleben zu übernehmen, erhielten dort einen ersten Einblick in die Sporthelfer-Ausbildung und durften in verschiedene Trendsportarten reinschnuppern.

Bei der Ausbildung an der Europaschule setzen sich die Schüler und Schülerinnen mit der eigenen Sportbiographie, den Aufgaben und Pflichten der Gruppenleitung und dem Aufbau einer kindgerechten Sportstunde auseinander. Auch eine Erste-Hilfe-Schulung gehörte dazu. Eine Hospitation in einem örtlichen Sportverein war ein Pflichtbaustein, der den Schülern einen Einblick in die Vereinsarbeit geben sollte.

Zusammenhalt, Spaß an der Bewegung und Miteinander stehen auch auf dem diesjährigen Sporthelferforum in Goch an, an dem die Sporthelfer der Europaschule mit Begleitung ihrer Lehrerin teilnehmen dürfen. Dort werden sie auf andere Sporthelfer aus den Kreisen Wesel und Kleve treffen.