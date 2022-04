Polizei sucht Unfallorte zwischen Moers und Kamp-Lintfort : 20-Jährige fährt ohne Führerschein

Nach einem Familienstreit ist die junge Frau mit einem schwarzen Mitsubishi von Moers nach Kamp-Lintfort gefahren. Dabei hat sie möglicherweise an bis jetzt unbekannten Orten, Autos oder Sachen beschädigt.

Die Polizei sucht mögliche Unfallorte, die auf einer unbekannten Straßenstrecke zwischen Moers und Kamp-Lintfort liegen. Hintergrund dieser etwas ungewöhnlichen Suche ist die Autofahrt einer 20-jährigen Frau. Sie ist am Montag gegen 23 Uhr nach einem Familienstreit mit einem schwarzen Mitsubishi von Moers nach Kamp-Lintfort gefahren. Dabei hat sie möglicherweise an bis jetzt unbekannten Orten Autos oder Sachen beschädigt. Die Fahrt dauerte bis Dienstag, 0.30 Uhr. Die 20-Jährige hatte keinen Führerschein, ein erster Drogen- und Alkoholtest verlief negativ. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben oder Autos, die beschädigt sind. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02842 934-0.