Haus Schöneck und Haus Sebastian : Junge Leitung für die Altenpflege in Labbeck und Veen

Die Leitung der Pflegeeinrichtungen Haus Schöneck und Haus Sebastian ist Familiensache: Marc Brunngraber (v.l., vorne) ist neuer Geschäftsführer. Unterstützt wird er von Mutter Kirstin und Schwester Larissa. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen-Veen/Sonsbeck-Labbeck Marc Brunngraber hat mit 26 Jahren die Geschäftsführung für die beiden gerontopsychiatrischen Einrichtungen Haus Sebastian in Veen und Haus Schöneck in Labbeck übernommen. Er leitet damit 200 Mitarbeiter.

Er ist jung, gerade einmal 26 Jahre alt. Und doch ist sich Marc Brunngraber der Verantwortung bewusst, die er als neuer Geschäftsführer der beiden gerontopsychiatrischen Einrichtungen in Labbeck und Veen sowohl für die Bewohner als auch für die 200 Mitarbeiter trägt. Der Enkel von Rosemarie und Hans-Jürgen Brunngraber, die Träger beider Häuser sind, ist sicher in allem, was er tut und sagt.

Er habe keine Sekunde gezögert, als in der Familie diskutiert worden ist, wer denn die Leitung beider Häuser übernehmen soll. Zur Familie gehören die Eheleute Rosemarie und Hans-Jürgen Brunngraber, ihre Tochter und „rechte Hand“ Kirstin (55), Enkel Marc (26) und Enkelin Larissa (28), die seit Oktober die Buchhaltung in beiden Häusern leitet. Die Diskussion war nötig, weil das Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Geschäftsführern Markus Loth (Haus Schöneck in Labbeck) zum 30. September und das mit Marlene Loth-Lohmann (Haus Sebastian in Veen) zum 30. November „von unserer Seite beendet worden ist“, so Marc Brunngraber. Jessica Schrinner (38) ist neue Leiterin in Labbeck, für den neuen Leiter der Einrichtung in Veen muss die Heimaufsicht des Kreises Wesel noch grünes Licht geben.

Info Dritte Pflegeeinrichtung Haus Rosemarie geplant Zwei Häuser Haus Schöneck in Labbeck (Marienbaumer Straße 145, Tel. 02801 71539) und Haus Sebastian in Veen (Dickstraße 60, Tel. 02802 3303) sind gerontopsychiatrische Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Träger beider Einrichtungen sind die Eheleute Rosemarie und Hans-Jürgen Brunngraber. Geschäftsführer ist seit dem 1. Oktober ihr Enkel Marc. Betreuung Haus Schöneck wurde 1974 eröffnet. Durch ein Feuer brannte am 4. Januar 2017 ein Gebäudeteil komplett nieder. Der Neubau mit ausschließlich Einzelzimmern konnte am Jahresanfang wieder bezogen worden. In der Einrichtung leben derzeit 76 Frauen und Männer. Haus Sebastian wurde 1994 eröffnet. Das gerontopsychiatrische Alten- und Pflegeheim bietet Platz für 74 Menschen. Pläne In Planung ist neben Haus Sebastian ein weiteres Alten- und Pflegeheim in Veen mit 105 Einzelzimmern. Zwölf Zimmer sollen für die Kurzzeitpflege vorbehalten werden. Der Name steht schon fest: Es wird Haus Rosemarie heißen, eine Wertschätzung für Rosemarie Brunngraber. Diagnosen Die Bewohner beider Einrichtungen leiden an Morbus Alzheimer, Demenz, Parkinson oder dem Korsakow-Syndrom als Folge eines jahrelangen Alkohol-Missbrauchs; in Haus Schöneck werden außerdem jüngere Menschen betreut, die wegen Krankheiten wie Chorea Huntington, Depressionen oder Psychosen umfassende Versorgung benötigen. www.sebastian-schoeneck.de

„Ich bin sehr streng“, gibt Marc Brunngraber zu, „aber ich versuche, jedem möglichst gerecht zu werden. Das habe ich von Oma geerbt.“ Sein Traumjob wäre eigentlich Polizist gewesen. „Aber für mich war immer klar, dass ich das Familienunternehmen weiterführe.“ Also machte er eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger an den Uni-Kliniken in Düsseldorf, hängte noch den Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen dran. Vier Jahre hat Brunngraber dann im Familienunternehmen Erfahrungen gesammelt. „Ich habe in jeden Bereich einmal hineingeschnuppert.“ Im Januar 2019 hat er für beide Häuser den Einkauf übernommen. Von Februar bis September diesen Jahres war er zudem stellvertretender Leiter von Haus Schöneck.

Ehrlichkeit, Loyalität, Beständigkeit und Transparenz, das, so Brunngraber, seien für ihn wichtige Eckpfeiler. „Das erwarte ich auch von meinen Mitarbeitern.“ Ja, er gebe zwar die Richtung vor, aber die Lösung, die müsse man gemeinsam mit dem Team finden.„Uns ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern und der Führung wichtig“, ergänzt Mutter Kristin Brunngraber. Als Betriebsleiter, so betont Marc Brunngraber, müsse man sich im Hause sehen lassen, mit den Pflegekräften, aber auch den Bewohnern ins Gespräch kommen. Wenn es eben geht, sei er morgens in Veen, nachmittags in Labbeck. Dort gibt es drei Wohnbereiche, in Veen sind es vier. Sieben bis zehn Pflegekräfte arbeiten in einem Wohnbereich.