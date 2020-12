Weihnachten in Rheinberg : Weihnachtsgottesdienste nur mit vorheriger Anmeldung

Rheinberg Wegen Corona ist die Zahl der Gottesdienstbesucher begrenzt. Daher bittet auch die Kirchengemeinde St. Peter sich online oder telefonisch anzumelden.

Christmetten In jeder Kirche der Pfarrei wird es eine Christmette geben, in der die üblichen Corona-Schutzmaßnahmen gelten: 17 Uhr in St. Nikolaus, 18 Uhr in St. Peter, St. Marien und St. Mariä Himmelfahrt, 22 Uhr in St. Evermarus und St. Anna.

Am ersten Feiertag beginnen die Gottesdienste wie folgt: um 9 Uhr in St. Nikolaus, 10 Uhr in St. Peter, 11 Uhr in St. Evermarus, 11.30 Uhr in St. Anna sowie um 18 Uhr in St. Peter. Am zweiten Weihnachtstag werden folgende Gottesdienste gefeiert: um 9.15 Uhr in St. Marien, 10 Uhr in St. Peter, 10.30 Uhr in St. Nikolaus – in der evangelischen Kirche, 11 Uhr in St. Evermarus, 11.30 Uhr in St. Anna. Um 15 Uhr findet eine Festandacht in deutscher und polnischer Sprache in St. Anna und um 16.30 Uhr St. Mariä Himmelfahrt statt.